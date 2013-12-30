Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Первые кроссоверы RAV4 сойдут с конвейера петербургского завода Toyota
Завод автоконцерна Toyota в Петербурге в понедельник запускает конвейер после двухнедельной остановки, которая потребовалась для завершения модернизации производства и подготовки к запуску сборки кроссовера RAV4. Подробнее >>
Факт неиспользования с/х участка выявили в Серебряно-Прудском районе
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, по результатам плановой проверки проведенной в отношении ООО «Агросервис» в Клинском районе Московской области оштрафовало компанию на 745 тыс. руб. за неиспользование земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее >>
Власти Петербурга могут вернуть вытрезвители
Власти Петербурга после инцидента с врачами скорой помощи, которые грубо вели себя с пьяным пациентом, обратятся в Минздрав РФ с предложением изменить систему медобслуживания: либо вернуть вытрезвители, либо заставить оплачивать нетрезвых пациентов медуслуги из своего кармана. Подробнее >>
Работающий на ФСБ в Санкт-Петербурге шпионский офис обокрали
Неизвестные похитили из офиса компании «Специальные технологии» в Санкт-Петербурге все жесткие диски.
Отметим, что компания «Специальные технологии» занимается разработкой, производством, реализации и приобретением в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации для ФСБ. Компания специализируется на системах видеонаблюдения, пожарной безопасности, контроля доступа, охраны. Подробнее >>
Владельцы тягачей жалуются правительству на необоснованные налоги
Перевозчики крупногабаритных грузов обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву с призывом не дать погибнуть их бизнесу в результате законодательных нововведений. 56 компаний («Балтика Спец Тяж», СК «Альянс», «Стрим Лайн», «Трансспецресурс» и др.), занимающихся перевозками тяжеловесных и крупногабаритных грузов, сообщают, что введенные для них сборы за вред автодорогам, которые вступят в силу с середины года, в разы превышают стоимость заказов, которые они выполняют. Подробнее >>
15 человек эвакуировали при пожаре в доме 2 по проспекту Александровской фермы
В 20:54 понедельник на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу в доме 2 по проспекту Александровской фермы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. В двухкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 18 квадратныъ метров обгорела межкомнатная дверь. По маршевой лестнице при помощи самоспасателей были выведены 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Подробнее >>
В Петербурге создаётся новый научно-производственный центр космической компании
На Благодатной улице в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка памятной капсулы послания потомкам в знак начала строительства научно-производственного центра компании “Элкус”. Это предприятие было создано в 1993 году группой сотрудников Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ имени В.И.Ульянова (Ленина). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Подробнее >>
Санкт-Петербург лидирует по объемам жилищного строительства
За январь-февраль 2014 года в РФ введено в эксплуатацию 8,743 млн. кв. м жилья. Это на 34,3% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Подробнее >>
На выставке MIPIM Петербург представит 32 инвестиционных проекта
Комитет по инвестициям на выставке MIPIM в Каннах, которая пройдет с 11 по 14 марта 2014 года, представит 32 инвестиционных проекта Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробнее >>
Средний срок нахождения контейнеров в порту Санкт-Петербург в IV квартале 2013г. сократился до 4,6 суток
Средний срок нахождения контейнеров в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» в IV квартале 2013 года сократился до 4,6 суток, из которых 15 часов пришлось на совершение таможенных операций, связанных с декларированием и выпуском товаров, что составляет 14% от среднего времени нахождения контейнеров в морском порту. Об этом сообщает пресс-служба Балтийской таможни. Подробнее >>