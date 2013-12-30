Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Первые кроссоверы RAV4 сойдут с конвейера петербургского завода Toyota Завод автоконцерна Toyota в Петербурге в понедельник запускает конвейер после двухнедельной остановки, которая потребовалась для завершения модернизации производства и подготовки к запуску сборки кроссовера RAV4. Подробнее >> Опубликовано: 22.11.2015

Факт неиспользования с/х участка выявили в Серебряно-Прудском районе Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, по результатам плановой проверки проведенной в отношении ООО «Агросервис» в Клинском районе Московской области оштрафовало компанию на 745 тыс. руб. за неиспользование земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее >> Опубликовано: 27.10.2015

Власти Петербурга могут вернуть вытрезвители Власти Петербурга после инцидента с врачами скорой помощи, которые грубо вели себя с пьяным пациентом, обратятся в Минздрав РФ с предложением изменить систему медобслуживания: либо вернуть вытрезвители, либо заставить оплачивать нетрезвых пациентов медуслуги из своего кармана. Подробнее >> Опубликовано: 08.03.2015

Работающий на ФСБ в Санкт-Петербурге шпионский офис обокрали Неизвестные похитили из офиса компании «Специальные технологии» в Санкт-Петербурге все жесткие диски. Отметим, что компания «Специальные технологии» занимается разработкой, производством, реализации и приобретением в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации для ФСБ. Компания специализируется на системах видеонаблюдения, пожарной безопасности, контроля доступа, охраны. Подробнее >> Опубликовано: 08.02.2015

Владельцы тягачей жалуются правительству на необоснованные налоги Перевозчики крупногабаритных грузов обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву с призывом не дать погибнуть их бизнесу в результате законодательных нововведений. 56 компаний («Балтика Спец Тяж», СК «Альянс», «Стрим Лайн», «Трансспецресурс» и др.), занимающихся перевозками тяжеловесных и крупногабаритных грузов, сообщают, что введенные для них сборы за вред автодорогам, которые вступят в силу с середины года, в разы превышают стоимость заказов, которые они выполняют. Подробнее >> Опубликовано: 31.01.2015

15 человек эвакуировали при пожаре в доме 2 по проспекту Александровской фермы В 20:54 понедельник на телефон «01» поступило сообщение о пожаре по адресу в доме 2 по проспекту Александровской фермы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. В двухкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 18 квадратныъ метров обгорела межкомнатная дверь. По маршевой лестнице при помощи самоспасателей были выведены 15 человек. Погибших и пострадавших нет. Подробнее >> Опубликовано: 24.09.2014

В Петербурге создаётся новый научно-производственный центр космической компании На Благодатной улице в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка памятной капсулы послания потомкам в знак начала строительства научно-производственного центра компании “Элкус”. Это предприятие было создано в 1993 году группой сотрудников Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ имени В.И.Ульянова (Ленина). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Подробнее >> Опубликовано: 21.08.2014

Санкт-Петербург лидирует по объемам жилищного строительства За январь-февраль 2014 года в РФ введено в эксплуатацию 8,743 млн. кв. м жилья. Это на 34,3% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Подробнее >> Опубликовано: 25.04.2014

На выставке MIPIM Петербург представит 32 инвестиционных проекта Комитет по инвестициям на выставке MIPIM в Каннах, которая пройдет с 11 по 14 марта 2014 года, представит 32 инвестиционных проекта Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробнее >> Опубликовано: 25.02.2014